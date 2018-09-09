Александр Моор проголосовал и прокомментировал слухи о своей болезни

В Тюменской области стартовали выборы губернатора. С восьми часов утра на территории региона работают 2023 избирательных участка. Кроме этого открылись участки на Ямале и в Югре, поскольку тюменского губернатора выбирают жители всей «матрешки».

Одним из первых проголосовал кандидат на должность главы области – врио губернатора Александр Моор. Он опустил бюллетень в урну в 8:40 на участке в тюменской школе № 69. Накануне в Telegram каналах появилась информация о том, что он серьезно болен ангиной и отитом. На вопрос «Нового Дня» про состояние здоровья Моор ответил лаконично: «Не дождетесь».

В этот же день, 9 сентября, помимо выборов губернатора проходят выборы депутатов в Тюменскую городскую думу. В этом году впервые введена смешанная система – кандидаты идут как по одномандатным округам так и по единому партийному списку.

«От конструктивных взаимоотношений думы и администрации города зависит успешность, зависит динамика развития города. Нам всегда удавалось вести диалог. Депутаты гордумы умели обсуждать вопросы, находить компромиссные решения. Хотелось бы, чтобы эти традиции, этот дух созидания и развития были сохранены, – сказал Александр Моор. – Важно, чтобы горожане в этот день сформировали профессиональную и работоспособную городскую думу, которая будет отражать интересы всех тюменцев».

Тюмень, служба информации

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