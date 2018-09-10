В Тюмени покончил с собой ученик престижной гимназии №16, которую три года назад открыли Владимир Якушев и Александр Моор. Трагедия произошла в пятницу 7 сентября. Юноша находился дома, уроков в этот день в школе не было. По данным «Нового Дня», возможной причиной поступка стала несчастная любовь. В СУ СКР по Тюменской области агентству подтвердили факт гибели несовершеннолетнего. «Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего», – сообщили в пресс-службе ведомства. В приемной гимназии «Новому Дню» сообщили, что еще не знают о случившемся.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 10.09.18

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