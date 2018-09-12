Тюменских пенсионерок обманывают с помощью магии и куриного яйца

В Ишиме завелась лже-целительница, похищающая деньги у пожилых женщин. Потенциальных жертв мошенница заманивает обещаниями излечить от болезней при помощи магического обряда с куриным яйцом.

В полицию уже обратилась 79-летняя пострадавшая. Она рассказала полицейским, что на улице к ней подошла неизвестная женщина и заявила, что пенсионерка нуждается в лечении. «Лжеврач провела некий обряд с куриным яйцом. После этих действий заявительница съездила домой и привезла неизвестной 186 тыс. рублей», – сообщили в УМВД по Тюменской области.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящее время полиция устанавливает личности, причастные к совершению преступления.

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 12.09.18

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