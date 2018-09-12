Тюменские судебные приставы нашли должника в диване

Житель Заводоуковска прятался от судебных приставов в предметах мебели, чтобы не платить алименты на содержание пятилетней дочери. Долг составил 30 тыс. рублей, но вместо оказания помощи ребенку, мужчина стал избегать встреч с бывшей женой. Когда приставы пришли домой к должнику, его мать сообщила, что сын уехал в Тюмень. На самом деле, он прятался в шкафу, где и был обнаружен внимательными сотрудниками ССП.

В отношении должника составили протокол, но административная ответственность не заставила его начать выплату алиментов. Через некоторое время, спасаясь от приставов, мужчина спрятался в диване. На этот раз дело кончилось привлечением к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ («Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). В итоге тюменец оплатил задолженность по алиментам и теперь ожидает решения суда.

Заводоуковск, служба информации

Заводоуковск. Другие новости 12.09.18

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