Тюменский бюджет выделяет деньги на обогрев бомжей

В Тюмени появится пункт обогрева для бездомных. Его организацией займется «Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие», получивший на эти цели субсидию из бюджета региона. Выплата составит 800 тыс. рублей, приказ уже подписан заместителем губернатора Ольгой Кузнечевских.

Пункт обогрева откроется в отктябре на территории областного центра социальной адаптации и ресоциализации (ул. Коммунистическая, 70). Это будет двухслойная палатка на 30 человек, оборудованная деревянным полом и тепловой установкой. На прилегающей территории установят биотуалеты и умывальники. В пункте обогрева бездомные смогут не только переночевать, но и пройти дезинфекцию, а также получить первую медицинскую помощь.

Тюмень, служба новостей

Тюмень. Другие новости 12.09.18

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