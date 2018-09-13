Губернатор Моор анонсировал кадровые перестановки в правительстве

Новый губернатор Тюменской области Александр Моор не будет менять состав правительства региона, доставшийся ему от Владимира Якушева. Об этом он заявил на первой после избрания пресс-конференции в четверг, 13 сентября. «Лучшее – враг хорошего. Команда четко понимает, что нужно делать, эффективно работает, – заявил Моор. – Никаких структурных изменений или кадровых замен в голове у меня нет. Все работают на своих местах».

Моор отметил, что единственные кадровые изменения и новые назначения в правительстве региона будут связаны с «объективными обстоятельствами». Это переход ряда работников, в частности, директора департамента ЖКХ Михаила Гилева, в министерство строительства и ЖКХ, а также избрание заместителя губернатора Евгения Заболотного депутатом городской думы Тюмени. «Владимиром Якушевым сформирована одна из лучших управленческих команд, говорю это с учетом моего опыта общения в других регионах», – резюмировал Моор.

Тюмень, служба информации

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