В Тюмени люди отравили шаурмой в кафе без канализации

В Тюмени по решению суда остановили деятельность кафе, где шаурмой отравились восемь человек. Санитарные врачи не исключают, что пострадавших было больше. Началось эпидемиологическое расследование.

Отравления проявились 12 и 13 сентября 2018 года. Люди попали в больницу с диагнозом «острый гастроэнтерит». Все они ели шаурму в кафе «Восточный дворик» в Тюмени по адресу улица Широтная, 80/5, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. «Обследованы сотрудники кафе на носительство возбудителей острой кишечной инфекции бактериальной и вирусной этиологии, отобраны пробы продукции. Выявлены грубые нарушения. Отсутствует централизованное водоснабжение и канализование, потоки готовой продукции и сырья пересекаются, сотрудники кафе работают без медосмотра», – рассказали в надзорном ведомстве. Санитарные врачи составили протокол о временном запрете деятельности кафе «Восточный дворик» (ИП Шарипов Р.К.) направили документы в суд для принятия решения о приставлении деятельности.

Тюмень, служба информации

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