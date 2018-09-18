В «дочке» «ЮТэйр» нашли коррупцию

Сотрудника компании «ЮТэйр– Инжиниринг» подозревают в коммерческом подкупе. Речь может идти о взятке в полтора миллиона рублей. В Уральском следственном управлении на транспорте рассказали, что дело в отношении работника одной из организаций в сфере обслуживания воздушного транспорта действительно существует. Известно, что работник отвечал за закупочные процедуры.

«С 2013 по декабрь 2015 года он получал от представителя коммерческой организации деньги за информацию о планах по закупкам запчастей. В общей сложности он смог получить около 1,5 млн рублей», – сообщили в уральском следственном управлении.

Там также добавили, что в разработке материалов принимали участие сотрудники РУФСБ России по Тюменской области и транспортная полиция. Известно, что обвиняемый во всём сознался. В приемной «ЮТэйр– Инжиниринг» отказались комментировать ситуацию.

В СК не разглашают подробности дела, однако они были опубликованы в телеграм-канале «Газ-батюшка». Там появилась информация о том, что 10 уголовных дел возбуждены в отношении сотрудников «ЮТэйр Инжиниринг» за получение «откатов» на поставку запчастей и подрядные услуги.

Напомним, компания «ЮТэйр-Инижиринг» базируется в Тюмени в аэропорту «Плеханово».

Тюмень, служба информации

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