Тюменские пенсионеры мечтают о еде и зимней одежде

В Тюменской области стартовала очередная ежегодная акция «Азбука добра», в рамках которой региональный геронтологический центр исполняет заветные желания местных пенсионеров. Любой пожилой тюменец может позвонить координаторам проекта и рассказать, о чем он мечтает. Затем список заявок показывают спонсорам и те выборочно исполняют их.

«За шесть лет мы приняли более 3 тысяч заявок, некоторые весьма оригинальные. В прошлом году, к примеру, пожилая пара заказала фотосессию в стиле LoveStory. Еще были 86-летняя бабушка и 80-летний дедушка, которые отправились летать в аэротрубу. Кто-то хотел спрыгнуть с парашютом, кому-то был нужен зеленый платок с красными кистями», – рассказали «Новому Дню» в геронтологическом центре.

Однако в большинстве случаев пожилые люди «мечтают» о самых элементарных вещах – одежде, обуви, продуктах и бытовой технике. В этом году они просят купить им ночные сорочки, трико, устойчивые стулья, зимнюю одежду, постельное белье, продуктовые корзины. Это наглядно демонстрирует финансовое положение тюменских пенсионеров. Также подано много заявок на холодильники и стиральные машины.

Социальный марафон будет продлиться как минимум до 15 октября. Организаторы планируют зарегистрировать около 500 «желаний», однако не гарантируют, что все они будут исполнены. «Какую заявку выполнить – решают спонсоры, – пояснили в геронтологическом центре. – Поэтому у нас, к сожалению, есть и несбывшиеся желания. Одна бабушка очень хотела съездить в Париж, но спонсор для нее не нашелся»,

Тюмень, служба информации

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