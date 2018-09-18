Пьяный тюменец насмерть сбил ребенка

Тюменские следователи выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибла 14-летняя девочка. Трагедия произошла вечером 17 сентября в селе Шишкина Вагайского района. Местный житель 1988 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Органами внутренних дел было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ, сейчас оно передано в следственный комитет. «В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые, направленные на выяснение всех обстоятельств трагедии», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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