Попытка поделить парковочное место довела двух тюменцев до полиции

Два жителя Тюмени попали в полицию после ссоры из-за парковки. Один просил другого убрать автомобиль с места, которое считал своим, и когда оппонент отказался подчиниться – нанес удар ногой по пассажирской двери машины. Ущерб составил около 20 тыс. рублей.

Пострадавший обратился в полицию, которая быстро нашла обидчика. Задержанным оказался трудоустроенный 54-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, – сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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