Под Тюменью обочечника вынесло на встречку под грузовик

Под Тюменью нарушитель правил дорожного движения едва не устроил массовое ДТП на трассе. В соцсетях (есть в группе tyumentimes «ВКонтакте») распространяется видео, на котором автомобиль «Нексия» на большой скорости обгоняет машины справа, по обочине. Сначала иномарка объехала автомобиль с регистратором, затем микроавтобус. Но тут на дороге внезапно возник отбойник, водитель «Нексии» резко рванул влево прямо перед микроавтобусом и вылетел на встречную полосу под колеса проезжающей фуры. Жертв удалось избежать, вероятно, благодаря хорошей реакции водителя грузовика. Ему удалось затормозить. Виновник тут же скрылся с места происшествия.

В описании видео говорится, что оно снято около посёлка Богандинский.

В ГИБДД Тюменской области уже ознакомились с видеозаписью. Как пояснили агентству «Новый День» в отделе пропаганды ведомства, ролик 18 сентября 2018 года прислал автор, снявший его, вместе с описанием события. «Сейчас мы устанавливаем водителя «Дэу Нексии». Спасибо автору видео за то, что проявил неравнодушие и прислал нам материалы. Как только нарушитель будет найден, он будет привлечён за езду по обочине. Штраф за это составляет 2 тыс. рублей», – рассказали в дорожной инспекции.

Тюмень, служба информации

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