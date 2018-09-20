Власти снова ищут подрядчика для медицинского долгостроя в Нижневартовске

В конце сентября 2018 года власти объявят конкурс, чтобы определить подрядчика стройки первого корпуса больницы в Нижневартовске. Работы займут два года. Исправленная докуменатция готова. Об этом сообщила глава департамента финансов Тюменской области Татьяна Крупина на заседании Тюменской областной думы в четверг, 20 сентября 2018 года. Больница, напомним, является долгостроем.

Она отвечала на вопрос депутата Артёма Зайцева о том, почему исполнение программы «Сотрудничество» (наполняется из бюджета трёх регионов – ХМАО, ЯНАО и Тюменская область) по части здравоохранения в 2018 году такое низкое – всего 10 процентов. Напомним, больница в Нижневартовске строится в том числе по этой программе. По версии г-жи Крупиной, отставание от графика некритичное.

«Если говорить конкретно о том объекте, который рассматривается сейчас по направлению «здравоохранение» – это проект строительства больницы в Нижневартовске, то можно прокомментировать. За отчётный период, если мы ориентируемся на принятые бюджетные обязательства, уровень исполнения – 26 процентов. В целом на сегодняшний день – 46 процентов. Есть небольшое отставание от графика в части работ по второй очереди, но какой-то критичности нет. По первой очереди проведена корректировка проектной документации, в конце сентября пройдут торги на строительно-монтажные работы. Необходимые средства в программе предусмотрены. Срок выполнения работ – 24 месяца», – рассказала чиновник в ответ на вопрос депутатов.

Больницу возводят с 2008 года. Срывы сроков власти объясняли недобросовестностью подрядчиков, которые не завершали работы. В 2017 году нашли организацию, которая модернизировала проект первой очереди. Также в 2017 году выбрали подрядчика для возведения второй очереди.

Исполнение программы «Сотрудничество» депутаты рассматривали в рамках доклада Депфина об исполнении бюджета Тюменской области 2018 года в целом. На заседании зха исполнение бюджета региона голосовали 43 депутата, из них 36 поддержали решение, ещё семь народных избранников воздержались.

Тюмень, служба информации

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