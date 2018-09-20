Депутаты тюменской облдумы поделились зарплатой с многодетным отцом

Депутат от «Единой России» Евгений Макаренко избран заместителем председателя комитета тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию. На этом месте Макаренко сменил другого единоросса – Сергея Романова, который ранее впервые в истории тюменской областной думы отказался от депутатской зарплаты.

Как сообщил источник «Нового Дня» в тюменской областной думе, инициатива назначить Макаренко своим заместителем исходила от председателя комитета Инны Лосевой. Причиной якобы являлись материальные трудности, которые испытывает Макаренко, являющийся многодетным отцом.

Информацию о том, что депутаты решили поддержать коллегу материально, подтвердил другой источник в региональном парламенте. Сейчас Евгений Макаренко получает в облдуме зарплату. Однако за работу заместителем председателя комитета полагается надбавка, составляющая несколько десятков тысяч рублей в месяц.

Особенность ситуации в том, что по устоявшейся традиции в тюменской областной думе есть «квота» количества депутатских зарплат, которые получают представители каждого из трех регионов. Сергей Романов был представителем юга Тюменской области, в то время как Евгений Макаренко избирался по Нижневартовскому одномандатному округу (ХМАО).

По словам Инны Лосевой, кандидатуру Макаренко предложили члены комитета. «Это решение депутатов. Макаренко ведет очень большую работу в Тюменской области. Ведет вопросы экологии на территории Нижневартовска и Мегиона. Это человек, мотивированный на работу по этой теме», – объяснила Лосева.

Первый вице-спикер Тюменской областной думы Андрей Артюхов сообщил «Новому Дню», что причиной, по которой должность (а значит, и зарплата) была отдана Евгению Макаренко, стала очень большая работа, которую тот проводит, в том числе, и на юге Тюменской области.

«Как чемпион мира (Макаренко дважды становился чемпионом мира по боксу – в 2001 и 2003 годах – прим. ред.) Евгений Макаренко очень популярен среди молодежи и вносит большой вклад в развитие спорта не только в Югре, но и на юге Тюменской области, – сказал Артюхов. – Также Макаренко является координатором партийного проекта «Детский спорт» и ведет очень большую работу в этом направлении».

Евгений Макаренко подтвердил «Новому Дню», что его кандидатуру на должность заместителя председателя комитета внесла Инна Лосева. «Это предложение председателя комитета. Я никаких заявлений не писал, депутаты, которые входят в комитет, единогласно поддержали мою кандидатуру. Я работаю совместно с Инной Вениаминовной (Лосевой – прим. ред.), участвую в круглых столах, помогаю ей в разработке законопроектов», – сказал депутат.

В ответ на вопрос о материальных затруднениях Макаренко рассмеялся. «При чем здесь многодетная семья и работа в тюменской областной думе? Я это никак не связываю», – сказал он. По поводу увеличения своей зарплаты Макаренко ответил, что «пока не изучал этот момент», потому что только что вступил в новую должность.

Отметим, что, согласно данным сайта тюменской областной думы, доход депутата Евгения Макаренко за 2017 год (когда он не был заместителем председателя комитета) составил 4 млн 955 тыс. рублей. Сергей Романов, работавший в то время заместителем председателя комитета, получил 5 млн 633 тыс. рублей.

Тюмень, служба информации

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