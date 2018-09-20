Тюменские врачи не смогли спасти ребенка после укуса клеща

Жительница Заводоуковска обвинила врачей в смерти десятилетней дочки. Девочка скончалась от клещевого энцефалита из-за несвоевременно оказанной медпомощи. Ребенок ходил за грибами в лес, где его и укусило членистоногое. Укус, судя по всему, никто не заметил. В областной больнице №12 Заводоуковска не смогли быстро поставить верный диагноз. Чем болен ребенок определили уже в Тюмени, куда девочка поступила в тяжелом состоянии, но было поздно – 19 сентября пациентка скончалась.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). «В ходе расследования будет рассмотрен вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжкий состав преступления с учетом смерти ребенка, – сообщили в СУ СКР по Тюменской области. – В настоящее время назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз для установления точной причины смерти ребенка, качества и своевременность оказанной помощи».

Заводоуковск, служба информации

Заводоуковск. Другие новости 20.09.18

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