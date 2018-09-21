Тюменец пытался провести в самолете боеприпасы в Сабетту

Житель Тюмени пытался провести в самолете почти 200 патронов для боевого огнестрельного оружия. Мужчина был задержан в аэропорту Нового Уренгоя в ходе предполетного досмотра еще в июне. Несколько дней назад Новоуренгойский горсуд вынес ему приговор.

По словам обвиняемого, патроны для боевого оружия (пистолет Макарова) и для спортивно-охотничьего нарезного огнестрельного оружия (пистолет Марголина, ружья, карабины) он нашел на берегу озера. Всего 194 штуки. Сначала он хранил их в Тюмени, а потом перевез поездом в Новый Уренгой, откуда и пытался вылететь самолетом в Сабетту, где работал вахтовым методом.

17 сентября суд признан вахтовика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка боеприпасов). В новоуренгойской транспортной прокуратуре «Новому Дню» рассказали, что тюменец полностью раскаялся. С учетом позиции стороны гособвинения по делу и наличия смягчающих наказание обстоятельств мужчину приговорили к лишению свободы на 1 год условно.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 20.09.18

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