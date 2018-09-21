В Тюмени серийный вор деликатесов напал на охранника «Ашана»

В Тюмени поймали воришку-рецидивиста. Мужчина выносил из крупных торговых сетей исключительно деликатесы и «санкционку» – карпаччо, красную икру, лосось, сыр с голубой плесенью, ликер, виски и т.д. С начала этого года жертвами гурмана стали «Ашан», «Карусель», «Окей», «Пятерочка», «Низкоцен», «Перекресток», «Райт».

21 июля вор в очередной раз посетил гипермаркет «Ашан» и попытался унести более 7 кг охлажденного атлантического лосося. Мужчине удалось пройти зону кассового контроля, но он был остановлен тремя охранниками. «Тогда обвиняемый достал из кармана нож и ударил одного из охранников в грудь, – рассказали в прокуратуре Тюменской области. – Несмотря на это нападавший был задержан на месте преступления и передан полиции. В результате нападения здоровью пострадавшего охранника был причинен тяжкий вред».

Как выяснилось, ранее мужчина неоднократно был судим за совершение имущественных преступлений и привлекался к ответственности за мелкое хищение. На этот раз в отношении рецидивиста возбудили дело сразу по четырем статьям – покушение на мелкое хищение, кража, покушение на грабеж и разбой. Прокуратура направила дело в суд.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 21.09.18

Тюменец пытался провести в самолете боеприпасы в Сабетту. / На площадке «Сибура» погиб рабочий. / Тюменские врачи не смогли спасти ребенка после укуса клеща. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»