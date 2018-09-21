На месторождении Сургутнефтегаза погиб рабочий

На объекте «Сургутнефтегаза» погиб рабочий. ЧП случилось 20 сентября 2018 года на территории кустарного участка №9 Южно-Нюрымского месторождения (Уватский район), которое с 2016 года осваивает СНГ. «При выполнении работ по стягиванию жилых модулей, расположенных на рельсах, которые предназначены для временного размещения рабочих, не было установлено противоскатное устройство, в связи с чем модуль скатился с рельсов и упал на мужчину. От полученных повреждений он скончался на месте», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время устанавливаются лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых. Истребована и анализируется документация, регламентирующая соблюдение требований охраны труда при ведении работ.

Тюмень, служба информации

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