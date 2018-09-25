В Тюмени мигранты похитили из торгового центра директора фирмы ради выкупа

В Тюмени четверо иностранцев похитили директора коммерческой компании и вымогали у него деньги. Мужчине удалось сбежать, благодаря помощи очевидцев он оказался спасён и был доставлены больницу. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СК по Тюменской области. Похитителей уже нашли.

Преступление было совершено 25 августа 2018 года в торговом центре вечером. «По версии следствия, обвиняемые, являющиеся гражданами одной из среднеазиатских республик, применили насилие и похитили гендиректора коммерческой организации. Мужчину они увезли на автомобиле», – говорится в сообщении следователей. Злоумышленники привезли похищенного в сады «Березняки-2». Мужчину избивал и требовали выкуп в 180 тыс.рублей. Почему такая небольшая и некруглая сумма – не вполне ясно. Известно лишь, что один из похитителей знал предпринимателя. Сам же бизнесмен работает в строительной сфере.

Жертве удалось освободиться и сбежать. Он обратился за помощью к председателю садового товарищества, который вызвал «скорую», мужчину увезли в больницу.

21 сентября 2018 года злоумышленников задержали. В банду похитителей входили 61-летний мужчина, двое его сыновей 1984 и 1985 годов рождения, а также их общий знакомый1981 года рождения. Их обвиняют в похищении человека, совершенном группой. Все четверо заключены под стражу.

Тюмень, служба информации

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