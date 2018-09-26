В Тобольске девушка угнала у подруги автомобиль и разбила его (ФОТО)

В Тобольске молодая девушка угнала автомобиль и врезалась в рекламную конструкцию. ЧП случилось 25 сентября. Две подруги распивали алкогольные напитки. Той, которая владеет машиной, пришлось ненадолго отлучиться по делам. Пока она отсутствовала, подозреваемая похитила ключи от автомобиля и поехала кататься по ночному городу. Девушка не справилась с управлением и врезалась в рекламный щит.

«Жительница Вагайского района 1997 года рождения задержана и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Подозреваемая свою вину полностью признала, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ – «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»», – сообщили в УМВД по Тюменской области.

Тобольск, служба информации

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