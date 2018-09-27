Сотрудника Тюменского автотранспортного предприятия убило током

Госинспекция труда в Тюменской области провела расследование по факту гибели сотрудника ООО «Тюменское автотранспортное предприятие». ЧП произошло 7 августа в коттеджном поселке Есенино села Успенка. Мужчина монтировал кронштейны уличного освещения, зацепился спецодеждой за фазные провода и получил удар током. От полученной травмы электромонтер-линейщик 3-го разряда скончался.

«В ходе расследования установлено, что среди причин несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ, нарушение правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, недостаточный контроль за соблюдением требований безопасности при выполнении работ с электричеством, выполнении электромонтажных работ на высоте. Кроме того, трудовой договор, заключенный с работником, не содержит условий труда на рабочем месте», – сообщили в Роструде.

По результатам расследования комиссия квалифицировала данный несчастный случай как связанный с производством. Решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

Тюмень, служба информации

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