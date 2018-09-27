Ишимский педофил отправится под суд

Ишимского педофила, в январе 2018 года жестоко изнасиловавшего восьмилетнюю девочку, отправляют под суд. Расследование завершено, проведен колоссальный объем работы по сбору и закреплению доказательственной базы. Для того чтобы поймать преступника ушло полгода. Следователи получили биологические образцы у 3115 человек. По ним провели молекулярно-генетические экспертизы и получили информация о совпадении ДНК-профиля одного из проверяемых лиц с образцами, обнаруженными на месте преступления.

Педофилом оказался местный житель 1964 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он затащил девочку в заброшенный дом, где долго издевался над ней. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Фото – СУ СКР по Тюменской области

Ишим, служба информации

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