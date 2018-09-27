В Тюмени поймали вора, который грабил квартиры только в присутствии хозяев

В Тюмени полицейские задержали вора-виртуоза. Он грабил квартиры исключительно в присутствии хозяев, которые не замечали вторжения. В сентябре в тюменскую полицию поступил ряд заявлений о квартирных кражах. После опроса выяснилось, что злоумышленник проникал в помещение ночью через незапертые окна. Передвигаясь максимально тихо, чтобы не разбудить потерпевших, фигурант забирал ценные вещи и, оставшись незамеченным, уходил.

«Мужчина выбирал исключительно жилье, расположенное на первом и втором этажах. Добычей фигуранта становились документы и денежные средства, – рассказали в УМВД по Тюменской области. – Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, и опросив возможных свидетелей, сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Он был задержан при совершении очередной кражи».

Ранее судимый 45-летний житель города Екатеринбурга признал вину. В настоящее время установлена его причастность к 15 преступлениям. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция стать предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Тюмень, служба информации

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