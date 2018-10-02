В Тобольске школьников примут в пионеры и накормят советскими сладостями

Школьники и студенты Тобольска могут вступить в ряды пионеров. Торжественное посвящение состоится 5 октября в городском мультицентре «Моя территория». Подобным форматом решено отметить 100-летний юбилей Комсомола.

«Посвящение станет результатом деловой игры для активной молодежи города, которая будет в течение учебного года вовлекаться в социальные проекты и реализовывать собственные социальные инициативы в Тобольске, – пояснили в администрации города. – В ходе игры участники пройдут по пионерским маршрутам: узнают о направлениях деятельности общественных организаций города и выберут для себя направление работы, которым заниматься в социальных проектах, которые уже реализует тобольский мультицетр».

После игры состоится посвящение в традициях Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. Участники дадут клятву пионера организационного комитета и получат пионерские галстуки. На протяжении встречи будут работать буфет и фотозона в стиле пионерии, где желающие смогут попробовать советские сладости и сделать фотографии на память. «Мы планируем закупить петушки на палочке, халву, ириски. Еще хотим накормить гостей ватрушками, сосисками, пирожками с капустой и яйцом. В общем едой, популярной в Советском Союзе», – рассказали «Новому Дню» организаторы мероприятия.

Тобольск, служба информации

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