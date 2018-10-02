Дороги Тюмени и Югры назвали лучшими в России

Тюмень, Нижневартовск и Сургут вошли в десятку городов-лидеров по состоянию дорожного хозяйства. Рейтинг был составлен Финансовым университетом при правительстве РФ в рамках проекта по исследованию качества жизни. В основу легли данные социологических опросов, в ходе которых респондентов спрашивали о том, как они оценивают состояние автомобильных дорог, работу общественного транспорта и сотрудников ГИБДД в своем городе. По данным университета, больше всего дорожным хозяйством довольны жители Грозного, Казани, Череповца. Тюмень занимает четвертую позицию в рейтинге, Нижневартовск – пятую, Сургут – шестую. Далее следуют Белгород, Калининград, Екатеринбург. Москва в исследовании поставлена на 14-е место.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 02.10.18

В Тобольске школьников примут в пионеры и накормят советскими сладостями. / Тюменский мэр отбирал у подчиненных часть зарплаты. / Тюменских школьников кормят сырыми котлетами и холодными сосисками. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»