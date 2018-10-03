В Тюменской области украли асфальт

В Уватском районе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже 14 тонн асфальтобетона с местного асфальтового завода. Тюменец работал оператором. Находясь на рабочем месте, он изготавливал асфальт из сырья, принадлежащего организации, затем продавал его, а деньги использовал по своему усмотрению.

Правоохранители поймали подозреваемого с поличным – за погрузкой свежеприготовленной асфальтовой массы. «Ущерб, причиненный заводу, составил порядка 90 тыс. рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ («Кража»)», – сообщили в УМВД по Тюменской области.

Уватский район, служба информации

Уватский район. Другие новости 02.10.18

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