Наркодилер возил в Тюмень гашиш и ЛСД в тарелках

Безработный житель Тюмени наладил поставки наркотиков из Санкт-Петербурга. Молодой человек связался с наркодельцом в северной столице и предложил услуги дилера. Наркотические и психотропные вещества перевозились в Тюмень транспортной компанией в различных сувенирах из гипса. «Последняя поставка – 696 граммов гашиша – была сделана в январе. Обвиняемый получил товар в декоративной тарелке», – рассказали «Новому Дню» в прокуратуре Тюмиенской области.

В общей сложности с октября 2017 года по январь 2018 года из Питера в Тюмень было направлено более 1 кг наркотиков, а также ЛСД, МДМА, марихуаны, гашиша, амфетамина и проч. Затем дилера задержали сотрудники ФСБ. Ему предъявлено обвинение по ч.5 ст. 228.1 УК РФ и грозит до 15 лет лишения свободы. Процесс начнется в ближайшее время в Калининском районном суде.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 05.10.18

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