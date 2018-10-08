«Он удивлял профессоров из Сколково». У Тюмени появился новый креативный мэр

Депутаты гордумы Тюмени выбрали сегодня нового мэра. Конкурсная комиссия представила народным избранникам две кандидатуры – замдиректора департамента имущественных отношений Тюменской области Владимира Третьякова и исполняющего обязанности главы администрации Тюмени Руслана Кухарука.

Оба претендента выступили с краткой презентацией своих программ. У Кухарука, по понятным причинам, выступление было более конкретным. И.о. сделал акцент на необходимости активного вовлечения жителей в благоустройство города, в развитие общественных пространств.

«Тюменцы сами должны выступать инициаторами своих проектов в рамках вопросов местного значения», – сказал Кухарук. Также он пообещал вынести вопрос озеленения на новый качественный уровень, усилить присутствие муниципалитета в сфере управления жильем, удовлетворить запрос населения на массовые спортивные и культурные мероприятия и т.д.

Ни один из депутатов не выступил в поддержку Третьякова, зато сразу несколько народных избранников прорекламировали Кухарука. Трудоголик, профессионал, порядочный, креативный,– характеризовали они его. «Я повышал квалификацию в бизнес-школе Сколково вместе с Кухаруком. Так он выдавал там такой креатив, что удивлял профессоров», – рассказал Иван Романчук. При этом практически каждый из выступавших упоминал о сложной задаче, которая будет стоять перед кандидатом.

«А сможет ли он руководить городом так же, как Александр Моор, который дважды признавался лучшим мэром страны? – задал вопрос Юрий Баранчук и сам же на него ответил. – Кухарук является и.о. уже 130 дней и за это время ни одно направление не провалено, преемственность обеспечена».

В ходе тайного голосования депутаты единогласно выбрали мэром Руслана Кухарука. Нового главу Тюмени поздравил бывший мэр, нынешний губернатор Тюменской области Александр Моор. «Одним из главным преимуществ Тюмени является то, что областная и муниципальная, законодательная и исполнительная власти работают в конструктивном диалоге. Это позволяет достигать хороших результатов. В добрый путь», – сказал Моор.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 08.10.18

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