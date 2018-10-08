Тюменские спасатели призвали жителей готовиться к шквалистому ветру

В Тюмени ожидается сильный ветер. В МСЧ сообщили, что во вторник, 9 октября, на юге региона его порывы будут достигать 20 м/с. Спасатели призывают в этот день ограничить выход из зданий.

«От шквального ветра можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами», – предупреждают в МЧС.

Тюмень, служба информации

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