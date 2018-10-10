Житель Ишима пришел к жене на работу с букетом и убил ее

В Ишиме совершено жестокое убийство. Житель города зарезал жену прямо на ее рабочем месте. Преступлению предшествовала ссора между супругами. Утром во вторник, 9 октября, мужчина купил букет роз и поехал мириться с женой в спорткомплекс «Локомотив», где она работала.

«По словам мужчины, он хотел помириться, однако разговор перешел в словесную перепалку, в результате которой злоумышленник достал нож и нанес им удар в сердце женщине. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте», – рассказали в СУ СКР по Тюменской области. Трагедия произошла на глазах у многочисленных свидетелей. Приехавшие медики не смогли спасти женщину. У погибшей Ирины Редозубовой осталась дочь-подросток.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство). Убийце уже предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Погибшая Ирина Редозубова

Ишим, служба информации

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