Тюменцу пришлось ночевать на дереве в лесу, чтобы спастись от медведя

В Тюменской области, в районе Увата, заблудившийся в лесу мужчина ночевал на дереве, чтобы его не съел медведь. Мужчину нашли и эвакуировали. Этому способствовало то, что перед тем, как у него села батарейка на телефоне, он успел позвонить жене. О спасении 11 октября 20018 рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

«На днях в дежурную часть уватского отдела полиции поступил звонок от жительницы района. Она сообщила, что её супруг сутки назад ушёл в лес на охоту и заблудился. Об этом она узнала от него самого – он сумел дозвониться до жены, а потом связь пропала», – рассказали в областном полицейском Главке.

«Над лесополосой осуществлялось непрерывное вертолётное патрулирование. Участки густого леса просматривались с помощью вездехода «Трикол». Мужчину нашли в непроходимой части леса. Он рассказал, что двое суток в лесу находился без продовольствия, спичек и тёплой одежды. Кроме того, на его след вышел медведь. Мужчине пришлось ночевать на дереве», – рассказали силовики.

Домой его отвезли на вездеходе. Семья поблагодарила полицейских за спасение.

фото – официальный сайт МВД Тюменской области

Уват, служба информации

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