«Дочка» Аэрофлота наказана за то, что не давала пить пассажирам в «Рощино»

Авиакомпания «Россия» оштрафована за задержку рейса Тюмень-Санкт-Петербург. Инцидент произошел еще в мае 2018 года. Самолет А-319 вылетел из аэропорта «Рощино» с задержкой на 15 часов по причине технической неисправности воздушного судна.

«Вопреки требованиям Воздушного кодекса РФ и Федеральных авиационных правил пассажирам задержанного рейса своевременно не были предоставлены услуги по обеспечению прохладительными напитками, визуальное и звуковое информирование пассажиров о возможности получения напитков не произведено», – сообщили в уральской транспортной прокуратуре. В связи с выявленными нарушениями в отношении АО «Авиакомпания «Россия» было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок выполнения работ либо оказания населению услуг). В итоге на перевозчика наложили штраф в размере 20 тыс. рублей.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 11.10.18

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