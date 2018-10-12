В тюменских садиках детям готовили кашу с личинками

В одном из детских садов Ялуторовска обнаружена крупа с гусеницами. Нарушения законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов при госзакупках были выявлены специалистами Россельхознадзора. В детском саду нашлось около 220 кг различных круп. Условия их хранения не соблюдались.

Более того, на маркировке продукции не указаны адрес изготовителя и срок годности. Горох и манная крупа поставлены в учреждение в сопровождении документов о качестве (декларации о соответствии), действие которых прекращено в марте 2017 года. «От данных круп были отобраны пробы. По результатам испытаний установлено, что пшено не соответствует требованиям нормативных документов по нешелушенным зернам (0,6% при норме не более 0,4%). В образцах риса обнаружены две гусеницы вредителя мельничная огневка», – сообщили в Управлении Россельхознакдзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Там добавили, что фасовщиками данной продукции являются тюменские предприниматели. Виновные (сам детсад, завхоз и кладовщик) привлечены к административной ответственности по ст. 7.18 КоАП РФ. Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Как сообщили «Новому Дню» в Россельхозе, в отношении поставщика круп также будет проведена проверка и возбуждено административное производство. Оперативно уточнить название компании там не смогли.

Ялуторовск, служба информации

Ялуторовск. Другие новости 12.10.18

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