В Тюмени назначены два высокопоставленных силовика

В УМВД Тюменской области 12 октября произошли кадровые назначения. В ходе аппаратного совещания генерал-майор полиции Юрий Алтынов представил личному составу новых начальников двух подразделений. Штаб УМВД России по Тюменской области с 12 октября 2018 года возглавляет полковник внутренней службы Вячеслав Шуляк. Начальником МО МВД России «Тюменский» назначен подполковник полиции Александр Попов.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 12.10.18

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