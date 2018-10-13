Правительство Тюменской области начало слежку за аккаунтами тюменцев в соцсетях

В Тюменской области тестируют электронную систему мониторинга социальных сетей «Инцидент-менеджмент». Она инициирована администрацией президента РФ и введена в более чем 20 субъектах России с целью отслеживать появляющиеся в соцсетях обращения граждан и дезинформацию. Эти факты воспринимаются как «инциденты», отлавливать их программа должна во «Вконтакте», «Фейсбуке», «Однаклассниках», «Инстаграме» и «Твиттере». Для этого программа мониторит все региональные аккаунты и паблики жителей, в частности, Тюменской области. Мониторинг затрагивает темы благоустройства, строительства, медицины, образования, экологии, коррупции, выборов, транспорта, дорог и ЖКХ.

С 8 по 21 октября в Тюменской области программа функционирует в тестовом режиме, а с 22 октября регион должен начать работать в данной программе на постоянной основе. Результаты мониторинга попадают к региональному администратору, который решает, нужно ли отвечать на «инцидент». Время реакции на обращение гражданина или появившуюся в сети дезинформацию (в документе это названо «закрытие инцидента», подразумевает публикацию ответа – прим. ред.) ограничено 24 часами.

Все сообщения отсортируют по профилям и распределят по органам региональной или муниципальной власти, в зависимости от уровня проблемы. Органы власти должны ответить на сообщение в соцсети. Статистику по обработанным и проигнорированным «инцидентам» в режиме реального времени смогут наблюдать как сотрудники муниципальных и региональных администраций, так и администрации президента.

В задачи департамента общественных связей, коммуникаций и молодежной политики Тюменской области входит администрирование программы, создание аккаунтов в соцсетях и функционирование Регионального ситуационного центра. Вести аккаунты в соцсетях и готовить ответы должны будут органы местного самоуправления и исполнительные органы государственной власти региона.

На Ямале оператором программы является ГКУ «Ситуационный центр», в котором работает восемь человек, в Подмосковье за эту работу отвечают три человека из пресс-службы правительства, а в Рязанской области – четыре сотрудника из отдела по работе с обращениями граждан аппарата губернатора. Сколько сотрудников будут заниматься работой в «Инцидент-менеджменте» в Тюменской области, пока неизвестно.

Согласно «дорожной карте», созданной департаментом общественных связей Тюменской области, сотрудника, который начнет работать в программе, должны были найти до 2 октября. Тестирование системы находится в самом разгаре, но пока пользователи никаких изменений не заметили – в частности, аргументированных ответов на появляющиеся в соцсети «Фейсбук» сообщения об областных проблемах нет.

Тюмень, служба информации

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