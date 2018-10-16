«Макарошки» не всегда стоят одинаково: сколько и на что тратят жители тюменской матрёшки (ИНФОГРАФИКА)

Жители Тюменской области (включая ХМАО и Ямал) всё больше денег тратят на продукты. В 2017 году это почти треть всех потребительских расходов (больше было только в 2016 году). Об этом свидетельствуют данные Тюменьстата. При этом сокращаются расходы на другие нужды: например, на культурные мероприятия, на товары для отдыха и увлечений, на одежду. Агентство «Новый день» совместно с агентством ReadyMedia подготовили для читателей инфографику: сколько и на что тратят тюменцы и как их расходы меняются в последние несколько лет.

По подсчётам статистов, один член семьи в месяц на потребительские расходы в 2017 году тратил 19 тыс. 316 рублей. В том числе на продукты – 5 тыс. 679 рублей. К сожалению, цифры не подтверждают слова уволенного министра экономики Саратовской области Натальи Соколовой, которая уверена, что «макарошки стоят всегда одинаково». Эксперты полагают, что расходы на продовольствие растут из-за стремительно дорожающих продуктов.

«В течение последних шести лет темп роста цен на продуктовом рынке опережает темп роста зарплаты, доходов большой части населения. В итоге в общих расходах семьи растет доля расходов на продукты питания. По моему мнению, в стране наблюдается снижение реальных доходов населения. В непростые времена домохозяйства, в первую очередь, вынуждены сокращать инвестиционные накопления, откладывать покупки недвижимости и новых автомобилей. Чтобы поддержать уровень потребления, к которому все привыкли, семья вначале отказывается от продуктов премиальной и средней категории качества, переходит в эконом-сегмент. При нехватке средств, привычные продукты заменяются товарами первой необходимости: хлеб, картошка и молоко», – рассуждает эксперт, руководитель проекта «За честные продукты» Александр Бражко.

Тюмень, служба информации

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