В Заводоуковске взорвалась ёмкость с перьями птиц, есть погибший (ФОТО)

В Заводоуковске на агропредприятии погиб рабочий во время взрыва ёмкости с перьями птиц. Следователи возбудили уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». ЧП произошло во вторник, 16 октября 2018 года, около шести часов вечера.

«В Заводоуковске на территории цеха по переработке индейки при подаче давления в производственную ёмкость разорвался шов этой ёмкости. Её объём – три кубометра. Назначение – переработка перьев птиц. В результате один сотрудник 1982 года рождения от полученных травм скончался на месте. Второй сотрудник предприятия был доставлен в областную больницу №12 в Заводоуковске. После оказания помощи его отпустили домой», – описали обстоятельства ЧП в следственном управлении СК Тюменской области.

Пока силовики устанавливают степень вреда, который был причинён его здоровью. На предприятии изъяли документы. Кроме того, следователи ищут ответственных за безопасность сотрудников, допрашивают свидетелей. Проводятся экспертизы.

По данным агентства «Новый День», цех по выращиванию индейки, о котором идёт речь, это компания ООО «Абсолют Агро». Его торжественно открыл ровно год назад экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

фото - СУ СК Тюменской области

Заводоуковск, служба информации

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