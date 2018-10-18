В Тюмени в собственном авто сгорел мужчина (ФОТО)

В Тюмени в собственной машине рано утром 18 октября 2018 года сгорел мужчина. Силовики проводят проверку, однако пока признаков криминальной смерти они не нашли, сообщают в следственном управлении СК по Тюменской области.
Тело тюменца обнаружили около пяти часов утра в сгоревшем автомобиле «Волга» на улице Герцена. Погибшему 30 лет. На его теле нет внешних признаков насильственной смерти. На место ЧП выезжали специалисты МЧС. Как рассказали агентству «Новый День» в спасательном ведомстве, к ним сообщение о возгорании поступило в 4:37. По предварительной версии, произошла вспышка газовоздушной смеси. Но точную причину установит экспертиза.
«Следователи осмотрели место трагедии, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении следователей.
фото – Су СК Тюменской области
Тюмень, служба информации
Тюмень. Другие новости 18.10.18
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