В Тюмени в собственном авто сгорел мужчина (ФОТО)

В Тюмени в собственной машине рано утром 18 октября 2018 года сгорел мужчина. Силовики проводят проверку, однако пока признаков криминальной смерти они не нашли, сообщают в следственном управлении СК по Тюменской области.

Тело тюменца обнаружили около пяти часов утра в сгоревшем автомобиле «Волга» на улице Герцена. Погибшему 30 лет. На его теле нет внешних признаков насильственной смерти. На место ЧП выезжали специалисты МЧС. Как рассказали агентству «Новый День» в спасательном ведомстве, к ним сообщение о возгорании поступило в 4:37. По предварительной версии, произошла вспышка газовоздушной смеси. Но точную причину установит экспертиза.

«Следователи осмотрели место трагедии, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении следователей.

фото – Су СК Тюменской области

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 18.10.18

Тюменская облдума лишила себя «золотых парашютов», не понимая, что делает. / Из тюменской облдумы требуют уволить оппозицию. / Большую часть тюменской еды жители Югры и Ямала покупают в сетевых магазинах. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»