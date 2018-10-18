Следователи проверят Рощино, где автобус с пассажирами врезался в спецтехнику

В Рощино проводится проверка из-за столкновения пассажирского автобуса с автомобилем спецтехники. Пассажирский транспорт вёз на посадку в самолёт АТК «Ямал» людей. К счастью, никто не пострадал. ЧП произошло 18 октября.

«Ориентировочно в шесть часов утра в аэропорту Тюмени пассажирский автобус допустил столкновение с грузовым автомобилем, предназначенным для доставки питания на борт самолета, стоящим на стоянке аэропорта», – говорится в сообщении пресс-службы Уральского следственного управления на транспорте.

В ответ на запрос агентства «Новый День» в пресс-службе Рощино сообщили, что создана комиссия, ведётся расследование. «Водители прошли освидетельствование на трезвость, ничего не выявлено», – сообщили там.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 18.10.18

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