В Тюмени нашли изрезанные тела братьев-бизнесменов

В Тюмени убиты бизнесмены Андрей и Александр Шевцовы. Тела братьев с признаками насильственной смерти были обнаружены вечером 27 сентября в офисе на улице Олимпийской. На обоих имелись множественные колото-резаные ранения.

«По предварительным данным, между братьями вспыхнула ссора, в результате которой они и нанесли друг другу смертельные ножевые ранения», – пояснили в СУ СКР по Тюменской области. Там добавили, что возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

47-летний Андрей Шевцов являлся учредителем ООО «Лидергрупп» (оптовая торговля моторным топливом), торгового комплекса «Западный» и соучредителем ООО «Строй-перспектива» (аренда и управление недвижимостью). Александр Шевцов, которому был 41 год, являлся директором компании «Лидергрупп» и владельцем ООО «Стратегия» (ресторанный бизнес).

В Тюмени братья Шевцовы также были известны, как совладельцы одного из первых боулинг-центров «Астероид Боулинг». Младший Александр был выпускником президентской программы Тюменской области.

Александр Шевцов, фото со страницы ВКонтакте

Тюмень, служба информации

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