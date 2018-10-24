В Тюменской области стало больше изнасилований

В Тюменской области в 2018 году стало больше избиений, в том числе и смертельных, и изнасилований. Кроме того, выросло число преступлений, совершаемых иностранцами. Об этом свидетельствует криминальная статистика, рассказали в прокуратуре Тюменской области. Цифры прозвучали на совещании силовиков.

В числе положительных итогов девяти месяцев 2018 года силовики назвали снижение числа убийств.

«Вместе с этим выросло число причинений тяжкого вреда здоровью на 7,5, в том числе повлекших смерть потерпевшего. Большинство из этих преступлений произошли на бытовой почве, а также в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в регионе зафиксирован рост преступлений против половой неприкосновенности», – говорится в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Там полагают, что силовики должны изменить принципы работы.

Не слишком позитивные и результаты по борьбе с нелегальной миграцией. «За девять месяцев 2018 года в регионе зарегистрировано 297 преступлений, которые совершили иностранцы или люди без гражданства. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем, отмечены недостатки в выявлении преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. В текущем году нет ни одного дела», – говорится в материалах надзорной инстанцию.

Все это требует от силовых структур принятия дополнительных мер по борьбе с незаконной миграцией и преступностью иностранцев, резюмируют в прокуратуре.

Тюмень, служба информации

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