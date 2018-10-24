На голову тюменской пенсионерки, приехавшей в город за продуктами, упал кирпич

В Ялуторовске управляющая компания ООО «Домоуправление +» заплатит пожилой женщине 50 тыс. рублей за упавший на голову кирпич. В начале апреля 2018 года 68-летняя жительница села Памятное приехала в Ялуторовск за продуктами. Когда пенсионерка проходила мимо дома №60 по ул. Ленина, ей с высоты четвертого этажа на голову упал кусок кирпичной кладки. Пострадавшая упала на тротуар, одна из прохожих помогла ей подняться и завела в аптеку, расположенную в том же доме, где оказали первую помощь. Затем сотрудница аптеки вызвала скорую помощь. Согласно заключению экспертов в результате удара у пожилой женщины возникла подкожная гематома левой теменной области, повлекшая легкий вред здоровью, и кровоподтек в области левого надплечья.

Инцидент произошел в результате ненадлежащего содержания дома, у которого была деформация кирпичной кладки.

В мае пожилая женщина обратилась в Ялуторовскую межрайонную прокуратуру с просьбой помочь ей взыскать моральный и материальный вред, в связи с чем прокуратура направила в суд соответствующий иск.

«Решением Ялуторовского районного суда от 15 августа 2018 года с ООО «Домоуправление+» в пользу пострадавшей в счет возмещения морального вреда было взыскано 8 тыс. рублей, а в счет возмещения затрат на покупку лекарств 1,7 тыс. рублей.

Ялуторовский межрайонный прокурор внес апелляционное представление, поскольку сумма взысканного морального вреда была явно мала», – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

24 октября 2018 года судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда удовлетворила апелляционное представление – решение районного суда было изменено, а сумма взысканного морального вреда увеличена до 50 тыс. рублей. Всего же управляющая компания за упавший кирпич заплатит потерпевшей 51710 рублей (с учетом компенсации на покупку лекарств).

Ялуторовск, служба информации

Ялуторовск. Другие новости 24.10.18

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