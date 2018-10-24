ФАС подозревает «ЮТэйр» в завышении цен на авиабилеты

Татарстанское УФАС России обвинило авиакомпании «ЮТэйр», «Аэрофлот», «Северный ветер» и «Сибирь» в необоснованном завышении тарифов на авиаперевозки по маршрутам «Казань-Москва». Перевозчиков подозревают картельном в сговоре. Дело будет рассмотрено 15 ноября.

К 8 ноября ответчики обязаны предоставить в УФАС информацию о количестве пассажиро-мест и рейсов, выполняющих маршрут «Казань – Москва» за 2017, 2018 годы и сведения о каждом реализованном билете на это направление.

Не исключено, что «ЮТэйр» откажется это сделать, точно так же авиакомпания поступила в ходе расследования дела о трехкратном завышении тарифов на билеты из Дагестана.

Ранее ФАС России вынесла предупреждение «ЮТэйр», «России», «Победе» и «НордСтару» из-за необоснованных тарифов на пассажирские перевозки в экономклассе по маршруту между Махачкалой и Москвой. Антимонопольщики Дагестана запросили у «ЮТэйр» документы и сведения, необходимые для анализа жалоб на рост цен, однако авиакомпания отказалась предоставить информацию о затратах на перевозку одного пассажира по маршруту «Махачкала – Москва – Махачкала» и общем количестве реализованных по этому маршруту билетов экономкласса. За это перевозчик подвергся штрафу в размере 500 тыс. рублей.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 24.10.18

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