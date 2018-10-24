Тюменская пенсионерка воровала дорожные знаки

Пожилая тюменка украла два дорожных знака «Пешеходный переход» на одном из перекрестков в селе Аромашево. Полиция довольно быстро задержала злоумышленницу. Как выяснилось, 70-летняя местная жительница ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

«Похищенное имущество злоумышленница планировала сдать в пункт приема металлолома, но не успела осуществить задуманное», – пояснили в УМВД по Тюменской области. В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 24.10.18

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