российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 октября 2018, 16:17 мск

Новости Тюмень

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Тюмень, Ямал, Югра

Тюменская пенсионерка воровала дорожные знаки

Фото Pixabay

Пожилая тюменка украла два дорожных знака «Пешеходный переход» на одном из перекрестков в селе Аромашево. Полиция довольно быстро задержала злоумышленницу. Как выяснилось, 70-летняя местная жительница ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

«Похищенное имущество злоумышленница планировала сдать в пункт приема металлолома, но не успела осуществить задуманное», – пояснили в УМВД по Тюменской области. В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 24.10.18

ФАС подозревает «ЮТэйр» в завышении цен на авиабилеты. / В самолёте Utair умер ребёнок: причина известна. / В президентский кадровый резерв вошли 20 чиновников тюменской «матрешки». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Тюмень, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,

Новости партнеров