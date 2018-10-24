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Среда, 24 октября 2018, 18:57 мск

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Молодая тюменка хочет стать самой красивой студенткой России (ФОТО)

фото – личная страница «Вконтакте» Анастасии Фатеевой

Тюменка примет участие в конкурсе «Краса студенчества России – 2018». Студентка ТюмГУ Анастасия Фатеева прошла кастинг для участия в очном этапе, который состоится в Казани. Об этом сама девушка сообщила на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Конкурс пройдёт с 18 по 23 ноября 2018 года. Анастасия родом из Ялуторовска. Она ведёт свою страницу в Инстаграм, учится на лингвиста и работает моделью. Об этом девушка рассказывала в рамках другого конкурса красоты.

фото - личная страница Александры в Инстаграм

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 24.10.18

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