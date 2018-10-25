На предприятии тюменских властей погиб сотрудник, которого нагружали сверхурочной работой

В организации «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» (филиал ДРСУ-4) произошел несчастный случай – сотрудник погиб прямо на рабочем месте. В ходе расследования инспекторы Роструда выяснили, что два последних года работодатель нагружал мужчину сверхурочными работами без его согласия.

«Сотрудник погиб от ишемической болезни. Мы не квалифицируем этот случай как связанный с производством, но будем проводить проверку на предприятии, поскольку имеет место сверхурочная работа. Будем проверять соблюдение требований трудового законодательства в отношении каждого работника», – рассказал «Новому Дню» заместитель руководителя Роструда по Тюменской области Владимир Ташлыков.

Он добавил, что сверхурочная нагрузка была превышена незначительно – ее продолжительность составила более чем 120 рабочих часов в год. Тем не менее, должностные лица ДРСУ предприятия уже привлечены к административной ответственности за нарушение государственных нормативных требований охраны труда.

Стоит отметить, что, к примеру, в Японии внезапная смерть на работе (кароси) считается серьезной проблемой. Япония – одна из немногих стран, в которой собирается специальная статистика по кароси. Добровольные неоплачиваемые переработки относятся к главным причинам, вызывающим смерть на работе. Основные медицинские причины кароси – инсульт или инфаркт на фоне стресса.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 25.10.18

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