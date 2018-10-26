В лесу Тюмени нашли место проведения оккультных ритуалов по наказанию врагов (ФОТО)

Житель Тюмени Артем Харитонов нашел в лесу непонятный алтарь. На прибитых к дереву досках стоят закрытые стеклянные банки, внутрь которых помещены фотографии женщин и некие письмена. Накануне Артем с бригадой чистил высоковольтные провода на Червишевском тракте и заметил странную конструкцию.

«Через стекло слова сливаются, я не смог прочесть, что там написано. Руками трогать не стал. Вроде бы какие-то молитвы от врагов. Фотография во всех банках одной и той же девушки», – рассказал «Новому Дню» Артем. В полицию он обращаться не стал, вместо этого опубликовал фото в сообществе «ЧС Тюмень».

«Скажите, это что может быть такое, в лесу нашел», – спросил он пользователей. Мнения разошлись. Одни предположили, что это мишень, другие решили, что это алтарь маньяка или колдуна.

«Мне кажется, там икона одна есть. И молитвы, потому что крест над текстом», – пишет Пелагея Петрова.

«Это оккультизм. Несладко придется тому, чьи там фото. Икона для осквернения. Не молитвы, а заговоры. Обратитесь к священнику», – парирует Георгий Иванов.

«Нашла в интернете. Берем фото врага, помещаем в стеклянную банку, закрываем крышкой... Визуализация врага в небольшом размере на ладони левой руки, ощутимая энергетически. Накрываем банкой и, переворачивая, закрываем крышкой. Но прежде чем закрыть говорим слова: «Сидеть тебе здесь пока добрым не станешь». Убираем в шкаф. Обычно недруг быстро успокаивается. Держать фантом в банке не более 40 дней, иначе его проблемы будут серьезными», – рассказала членам сообщества Оксана Ефимова.

Фото – Артем Харитонов

Тюмень, служба информации

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