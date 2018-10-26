Сотрудники тюменских шаурмичных не моют руки, мясо и овощи

В Тюмени прошли массовые проверки киосков, в которых продают шаурму. За несколько месяцев сотрудники Роспотребнадзора посетили десятки торговых точек, где нашли множество нарушений. В частности речь идет об отсутствии медкнижек у персонала, несоблюдении условий хранения и сроков годности продукции и т.д. Кроме того, выяснилось, что в шаурмичных нечем обрабатывать мясо и овощи – нет водоснабжения, водоотведения, негде помыть руки и инструменты.

Из 81 образца продукции 45 (55%) не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям. Из 115 смывов с рук персонала, инвентаря и оборудования, в 35 обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

«По результатам проверок специалистами Управления составлено 85 протоколов об административном правонарушении. Деятельность 38 предприятий приостановлена до вынесения решения суда. По решению районных судов деятельность всех 38 предприятий, реализующих шаурму, приостановлена на срок от 10 до 90 суток», – сообщили в Роспотребнадзоре по Тюменской области. Общая сумма штрафов, наложенных на торговые точки, составила почти 1,1 млн рублей.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 26.10.18

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