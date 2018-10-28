В детском саду Тюмени ребенок проглотил воздушный шар и умер

В воскресенье, 28 октября, в областной больнице №1 Тюмени скончался 4-летний мальчик. В сентябре за ребенком не уследили в детском саду – он проглотил фрагмент сдувшегося воздушного шарика, задохнулся и впал в кому.

Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас следователи выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии. «Проверяется организация воспитательной работы детского сада, организация помощи, оказанной медицинскими работниками малолетнему ребенку, проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Допрошены свидетели и очевидцы произошедшего», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Расследование уголовного дело взято на личный контроль руководителем следственного управления.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 26.10.18

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