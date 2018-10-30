В Тюмени следователи изучают, как и почему девушка упала с высоты

В Тюмени следователи проверяют обстоятельства падения 19-летней девушки с высоты – она, вероятно, выпала из окна жилого дома. ЧП произошло 29 октября вечером, около 20:30.

«Тело женщины обнаружили возле жилого дома на улице Игримской в Тюмени с телесными повреждениями, которые обычно бывают, если человек упал с высоты. Проводится доследственная проверка, следователи установят причины и условия, которые могли привести к трагедии», – рассказали в следственном управлении СКР по Тюменской области.

Там добавили, что опрашивают очевидцев, а также проводят экспертизы.

В соцсетях обсуждают происшествие, основная версия наблюдателей – смерть была ненасильственной.

Тюмень, служба информации

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